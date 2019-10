Le premier match de l’Algérie sur le territoire français depuis le 18 novembre 2008 (1-1 face au Mali, à Rouen) sera un vrai succès populaire. En effet, les 40 000 billets mis en vente (sur une capacité de 50 157 places) pour le match amical entre les champions d’Afrique en titre et la Colombie, le mardi 15 octobre au stade Pierre-Mauroy à Lille, ont toutes été vendues. Et les supporters des Fennecs commencent déjà à envahir Lille. Les supporters algériens ont mis de l’ambiance ce dimanche matin à l’aéroport de Lille.

Cet été, l’Algérie a frappé fort en remportant la Coupe d’Afrique des nations en dominant en finale le Sénégal (1-0) après avoir successivement éliminé la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Suite à leur titre, les Fennecs se sont imposés en match amical contre le Bénin (1-0) avant de faire match nul contre leurs voisins marocains (1-1) puis contre la République Démocratique du Congo (0-0).

Steven Mendoza s’attend à un match compliqué

C’est au stade Pierre Mauroy de Lille que se jouera ce match ce soir. Mais ce match sera toutefois difficile à gagner. En face arrive une équipe sud-américaine expérimentée. Eliminés en huitième de finale de la dernière Coupe du monde, en finissant en tête de leur poule, les coéquipiers de Falcao sortent également d’une compétition importante, la Copa America.

«Ça va être un match assez compliqué pour la Colombie car il y a pas mal de nouveaux joueurs convoqués par le coach pour ces deux matchs contre le Chili et bien entendu l’Algérie. Les grandes stars comme James Rodriguez, Radamel Falcao et d’autres ne seront pas présents. Ce qui peut être un handicap surtout pour la cohésion de l’équipe», a confié l’attaquant colombien, Steven Mendoza.

Pour cette rencontre, si les Algériens devraient voir revenir leur équipe type, les Colombiens devront une nouvelle fois jouer sans Radamel Falcao et James Rodriguez, Carlos Queiroz ayant décidé de les laisser au repos pour ces matchs internationaux. Et certains pensent que c’est une équipe de Colombie moins bril­lante qu’on verra contre l’Algé­rie….

«Mais détrompez-vous ! La Colombie est composée de très bons joueurs individuellement, on possède un groupe de qualité, et avec l’arrivée du coach Carlos Queiroz, chaque joueur aura envie de prouver contre l’Algérie qu’il peut postuler à une place dans le groupe de la sélection. Ils auront aussi envie de démontrer leurs qualités et gagner des points surtout face aux champions d’Afrique de Riyad Mahrez», a ajouté le joueur.