A quelques encablures de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie traversait déjà une zone de turbulences. Dans la nuit de mardi à mercredi, Haris Belkebla avait franchi la ligne jaune en montrant son postérieur pendant une partie de jeux vidéo avec un coéquipier de la sélection. L’attitude du joueur brestois a provoqué un gigantesque tollé médiatique en Algérie. Mercredi, la Fédération Algérienne de Football décidait donc d’exclure Belkebla malgré les excuses publiques présentées par ce dernier.

Un forfait inéluctable qui obligeait Djamel Belmadi à revoir ses plans. Ces dernières heures, les regards se tournaient vers un certain Andy Delort. Récem­ment naturalisé algérien, l’attaquant était définitivement transféré à Montpellier ce mercredi. Une bonne nouvelle qui allait en amener une autre. Ce jeudi, les choses se sont accélérées pour l’attaquant héraultais. La Fédération a décidé d’agir rapidement et a demandé à Delort de rejoindre les Fennecs actuellement en stage à Doha.

En début de soirée, l’instance algérienne officialisait la convocation de l’ancien joueur du Tfc pour la prochaine Can. Le natif de Sète portera le numéro 15 et devra lutter avec Baghdad Bounedjah et Islam Slimani pour s’offrir une place de titulaire en attaque. Andy Delort pourrait donc réaliser ses premiers pas sous le maillot algérien face au Kenya le 23 juin prochain. Un véritable conte de fée pour Delort…