Les autorités sont accusées d’avoir dissimulé le retour de la maladie qui n’était plus apparue depuis 1996 en Algérie.

Le choléra est de retour en Algérie. Une quarantaine de cas, dont un mortel, ont été enregistrés à Alger et dans trois régions environnantes, a annoncé vendredi 24 août le ministère de la Santé. Le choléra n’était plus apparu en Algérie depuis 1996.

A Blida, Tipaza, Alger et Aïn Bessam, 41 cas de choléra ont ainsi été confirmés sur 88 cas suspects, selon le docteur Djamel Fourar, directeur général de la Prévention du ministère, qui précise que 62 personnes restaient hospitalisées. «Ce sont des cas isolés, concentrés au niveau des familles. On cherche le lien entre toutes les personnes contaminées.»

Dissimulation

«La possibilité que la contamination se soit faite par l’eau a été rejetée», sinon la propagation aurait été plus massive et plus rapide, a-t-il poursuivi, «l’hypothèse privilégiée actuel­le­ment est une contamination par des légumes ou des fruits mal lavés».

Mais les autorités sont accusées d’avoir dissimulé le retour du choléra dans le pays. Rfi rappelle que les responsables de l’institut Pasteur et du ministère de la Santé avaient tenu une conférence de presse le 20 août pour rassurer la population, affirmant qu’il s’agissait de cas de gastro-entérite.

«Le 23 août, après le décès d’un homme, il s’agissait toujours officiellement d’intoxication alors même qu’un bloc spécial était créé pour isoler les patients», selon Rfi.

lemonde.fr