L’Algérie de Djamel Belmadi a été tenue en échec (1-1) par la République Démocratique du Congo (Rdc) jeudi soir au stade Mustapha-Tcheker de Blida. Les Fennecs ont ouvert le score après seulement 6 minutes de jeu par l’attaquant Islam Slimani qui fait un début de saison exceptionnel avec son club As Monaco en Ligue 1. Les Léopards ont égalisé à la 26e minute de jeu par l’attaquant Cédric Bakambu.

Les champions d’Afrique ont eu du mal à développer leur jeu habituel face à une équipe très disciplinée tactiquement sur le terrain. Il faut reconnaître que les poulains de Djamel Belmadi n’ont pas donné beaucoup de choses pour remporter la rencontre.

«Nous avons manqué un peu de rythme face à une Equipe congolaise qui joue vite. Nous aurions pu mieux faire. Il y a des joueurs qui avaient la possibilité de se montrer. Ils l’ont clamée, mais c’était difficile pour eux. Je n’aime pas citer des joueurs, mais j’attendais plus de certains d’entre eux», a regretté le coach des champions d’Afri­que. Qui poursuit : «Nous avons un problème avec la stabilité. On veut toujours de nouveaux joueurs, de nouveaux systèmes… Pourquoi vouloir toujours changer ? Les places sont chères. L’idéal pour moi est quand on change, on ne voit pas trop de différence.»

Brahimi, l’une des rares satisfactions

Côté satisfaction, Belmadi a cité Yacine Brahimi qui a été titularisé. «Il a très bien joué, ça fait longtemps qu’il n’a pas joué et je suis content qu’il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu’il avait des jambes, de l’envie, il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace même s’il n’a pas marqué de but. J’ai bien aimé sa prestation», a déclaré Belmadi qui avoue que «l’adversaire du jour était difficile à manier, il a des statistiques intéressantes. Il avait atteint la demi-finale de la Can à deux reprises ces dernières années. Les Congolais étaient bien organisés. Il y avait de la frustration, mais je n’ai pas l’habitude de blâmer mes joueurs. J’ai hâte de voir leur réaction lors du second match amical face à la Colombie (mardi 15 octobre à Lille).»