Aliou Cissé a salué la qualification en quart de finale de la Can des Lions hier face à l’Ouganda. Le sélectionneur national dit avoir surtout aimé la combativité de ses joueurs.

La qualification

«Je tiens à féliciter mes joueurs. On a joué contre une belle Equipe ougandaise. Un match difficile. On a eu la chance de marquer ce but très tôt. Cela nous a fait beaucoup de bien. On aurait pu en marquer d’autres, mais l’essentiel est fait. Il faut continuer à travailler.»

Sadio Mané et les penalties ratés

«C’est ce capital-confiance qui faisait que Sadio Mané restait le numéro un sur les tireurs de penalty. Je crois que c’est une discussion que j’aurai avec lui. Mais il ne faut pas oublier aussi que c’est lui qui marque le premier but.

Le Sénégal en route pour la finale ?

«On ne parlait plus de nous comme favoris après la défaite contre l’Algérie. On gagne notre second match consécutif, ça va revenir encore. Je n’arrête pas de dire depuis le début de la compétition qu’il n’y a pas de petites équipes. Les équipes sont mieux organisées. Notre état d’esprit n’a pas changé. Nous préparons match après match avec sérénité. Le match contre le Bénin sera une autre réalité. Il ne faut jamais penser que les matchs sont joués d’avance. Il faut surtout garder cette humilité.»

Le Bénin pour les quarts

«C’est une équipe très organisée. Un entraîneur qui connaît bien le continent et que je connais très bien aussi. C’est une équipe capable d’attaquer, de défendre correctement. On va préparer ce match qui sera difficile comme les autres. Aujourd’hui, le football africain est engagé. Il faut aller aux duels. Aujourd’hui, on a été assez agressif, en gagnant beaucoup de duels. Je ne pense pas qu’on soit une équipe qu’il faut rentrer dedans pour reculer. On a mis l’impact qu’il fallait dans ce match.