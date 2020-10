Le sociétaire de Dijon (élite française), Pape Cheikh Diop, nouvellement appelé en Equipe nationale, a été sélectionné pour apporter «plus de créativité au milieu de terrain» des Lions, a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé.

«Pape Cheikh Diop, c’est un garçon que nous voulions voir, il peut nous apporter plus de créativité au milieu de terrain», a expliqué le sélectionneur national, interrogé par les médias de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Pape Cheikh Diop est un footballeur «très créatif», a vanté Aliou Cissé, précisant que le joueur avait manifesté sa volonté de rejoindre l’Equipe nationale du Sénégal.

Sélectionné dans les sélections de jeunes de l’Espagne, le milieu de terrain de Dijon (élite française) est accusé par certains suiveurs des Lions d’avoir privilégié une carrière internationale dans la sélection A de l’Espagne.

Sur les réseaux sociaux, des supporteurs ont exprimé leur courroux après sa sélection, invoquant le fait que c’est après avoir senti qu’il ne pourrait pas intégrer la Roja qu’il a ouvert la possibilité de jouer pour les Lions.

Diop fait partie des six nouveaux joueurs appelés par le sélectionneur national pour les deux matchs de préparation devant opposer le Sénégal au Maroc (9 octobre), puis à la Mauritanie (13 octobre).

Les cinq autres nouveaux joueurs sont le gardien Bingourou Kamara (Strasbourg, France), Ousseynou Ba (Olym­piakos, Grèce), Joseph Lopy (Fc Sochaux, France), Boulaye Dia (Reims, France) et Mame Baba Thiam (Fenerbahce, Turquie).

Ces rencontres amicales doivent servir à préparer les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Can, programmées pour novembre par la Caf.