«On y va avec une grosse motivation. Comme l’a dit le président de la République, le talent ne suffira pas. Il va falloir se battre et chaque match aura ses réalités. Mais nous avons confiance à l’équipe, aux joueurs que nous avons et surtout du travail que nous sommes en train de produire depuis 4 à 5 ans. On demande au Peuple sénégalais de prier pour cette équipe. Le reste, on essayera le maximum pour faire une très bonne compétition et faire honneur à ce Peuple. Le témoignage du président de la République me touche forcément. Ça me motive. Il nous faudra énormément de sérénité et de calme. Je crois qu’aujourd’hui, l’état d’esprit du groupe sera important. L’expérience qu’on a engendrée sur ces quatre dernières années aussi, cet esprit de la gagne dont a parlé le Président doivent nous pousser à jouer pour gagner. J’espère que ça paiera cette année.»

wdiallo@lequotidien.sn