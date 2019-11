L’entraineur de l’Equipe nationale prend très au sérieux le match de ce soir face au Congo et comptant pour la première journée des éliminatoires de la Can 2021. «C’est un match qu’il faut préparer sérieusement. Nous sortons d’une défaite contre l’Algérie (en finale de Can). C’est vrai qu’on a joué en amical contre le Brésil (1-1), mais on a à cœur de bien rentrer dans cette compétition. On a envie de gagner, améliorer nos statistiques», a indiqué le sélectionneur lors de la conférence de presse d’avant-match. Conscient de la qualité de l’adversaire, le technicien sénégalais entend se focaliser sur le potentiel de son équipe. «Le plus important, c’est de montrer ce qu’on est capable de faire», souligne-t-il.

Interpellé sur la concurrence au niveau des gardiens de but, le coach des Lions se réjouit de disposer autant de qualité à ce poste. «Le Sénégal a la chance d’avoir trois bons gardiens de but. Ils sont tous capables d’être titulaires», note-t-il. Au-delà des gardiens, la concurrence concerne également d’autres secteurs de jeu. «Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est d’avoir un groupe élargi où tout le monde doit jouer à son meilleur niveau. Ce n’est que bénéfique pour l’Equipe du Sénégal», dira le sélectionneur des Lions. Avant d’ajouter : «Ceux qui seront sur le terrain joueront avec une grande intensité, beaucoup de motivation …»

Quid des joueurs avec un faible temps de jeu ? «Chaque sélectionneur voudrait que ses joueurs jouent beaucoup en club. Mais vous n’avez jamais entendu dire qu’un joueur qui ne joue pas en club n’est pas sélectionnable. Ce sont des garçons qui s’entrainent et ce qu’ils me montrent est satisfaisant», selon Aliou Cissé. Le coup d’envoi du match est prévu à 19 heures.

