Au-delà des titularisations de Sidy Sarr au milieu et Habib Diallo en attaque, l’autre fait marquant de ce Sénégal-Congo aura été le choix de Kalidou Koulibaly com­me capitaine de l’équipe. Un choix d’autant plus surprenant que le préposé à ce statut, Cheikhou Kouyaté, était lui aussi titulaire.

Interpellé en fin de match, Aliou Cissé explique : «j’ai toujours dit que l’équipe du Sénégal a deux à trois joueurs potentiellement qui peuvent jouer le rôle de capitaine. Koulibaly en fait partie comme Kouyaté, Gana Guèye ou encore Sadio Mané, pour ne citer que ceux-là. Il n’y a pas d’explications spécifiques là-dessus. C’est mon choix», a tranché net le sélectionneur.

Mais il est vrai que cela n’est pas pour rassurer le pensionnaire de Crystal Palace qui voit de plus en plus ses chances de titularisation s’amincir surtout avec la grosse concurrence notée tant dans l’axe de la défense qu’au milieu de terrain.