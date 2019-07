Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, a analysé la défaite de son équipe en finale de la Can 2019, contre l’Algérie (0-1). «On prend très tôt un but. On méritait d’égaliser, mais ça n’a pas été le cas», a-t-il déclaré en conférence de presse. «On a eu des occasions. L’Algérie pouvait perdre sur ce qu’on a vu. On a manqué de lucidité, tout s’est joué sur des détails. On aurait aimé gagner. Mais je félicite Djamel qui mérite sa victoire.»

Et Cissé de poursuivre : «J’ai une pensée pour mes joueurs qui voulaient gagner, mais ce n’était pas le bon jour. J’ai aussi une pensée pour le Peuple sénégalais qui s’est mobilisé derrière cette équipe. Je leur demande d’accueillir ces jeunes joueurs.»