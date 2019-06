Aliou Sall, cité dans une affaire de corruption dans un reportage de la Bbc, peut compter sur le personnel de sa structure, la Caisse des dépôts et consignations. Les collaborateurs du frère du chef de l’Etat ont sorti un communiqué pour fustiger les multiples attaques incessantes qui visent leur directeur.

Les travailleurs à la Cdc disent être témoins de plusieurs attaques malsaines à l’encontre de Aliou Sall depuis sa nomination au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

Le personnel de la boîte décrit Aliou Sall comme un homme honorable, intègre et dont la compétence ne souffre d’aucun doute. Selon ces fonctionnaires de l’Etat, M. Sall dispose de toutes les qualités d’un bon manager avec une grande humilité, un sens élevé du travail rigoureux et bien fait et une générosité immense dans l’effort.

Evoquant un «bilan élogieux réalisé en un temps record», le personnel de la Cdc, dans son ensemble et à l’unanimité, se range derrière son directeur général pour lui affirmer son soutien et sa solidarité. Ainsi, les collaborateurs de Aliou Sall se dressent comme «un seul homme pour barrer la route à toute personne qui s’attaquerait injustement à son directeur général et aux intérêts de la Cdc».

