Sall nouvelle pour la mairie de Guédiawaye : Son maire a été contrôlé hier positif au Covid-19 et a été hospitalisé au Centre de traitement des épidémies de l’hôpital Dalal Jamm, comme il l’a annoncé sur son fil Twitter lui-même. Ainsi que sa femme et son chauffeur. Après Kouthia et Moustapha Guirassy, qui s’en sont sortis indemnes, il fait partie des rares célébrités à avoir été touchées par le coronavirus.

Très actif dernièrement en tant que maire, il était en contact avec quelques personnes dans le cadre des activités décentralisées dans sa commune. Donc des agents de la préfecture et de la mairie de Guédiawaye ont été placés en quarantaine.