Massimiliano Allegri est sans équipe depuis cet été. L’ancien entraîneur de la Juventus a pour projet d’entraîner en Ligue 1 et, ce faisant, d’être l’entraîneur du Psg. Le coach de la Juventus est à la recherche d’un projet ambitieux. Cela dit, selon RMC Sport, Allegri rêve de prendre les rênes du côté parisien à l’avenir. Et le nom de Allegri a été lié à la Ligue 1 ces derniers jours, mais pas au Psg. Jardim est sur la corde raide de Monaco après un début de saison incohérent et l’ex-coach de la Juventus est l’un des candidats pour le remplacer.

Cependant, l’entraîneur italien aurait apparemment refusé d’entraîner l’équipe de Monaco. L’ancien manager de la Juventus attend que Tuchel quitte le Psg dans les prochains mois. Faut dire que Monaco est dans une situation difficile. L’équipe de la Principauté ne sait toujours pas ce que c’est de gagner et a fini de perdre 3-4 contre Marseille après avoir mené 2-0.