Alors que le Championnat est suspendu jusqu’au 30 avril au moins, le Bayern Munich envisage de retrouver le chemin de l’entraînement. Comme le révèle le bihebdomadaire Kicker à paraître ce jeudi, le champion en titre va demander une dérogation au ministère de la Bavière par rapport aux mesures liées au confinement, afin de pouvoir tester une séance dans le courant de la semaine prochaine à la Säbener Strasse (centre d’entraînement du Bayern). Alors que les joueurs bavarois effectuent chaque jour en fin de matinée environ une heure et demie de cyber-entraînement, le staff technique envisage un entraînement par groupes de quatre sur trois terrains différents, à l’image du VfL Wolfsburg ce lundi. L’entraîneur Hans-Dieter Flick ne veut en aucun cas perdre le contact avec son effectif. «A mes yeux, le plus important est que les joueurs se sentent chaque jour concernés et mobilisés, de ne jamais rompre le lien afin d’être physiquement au top le jour où nous reprendrons les séances collectives», a déclaré le technicien allemand, dont le contrat court jusqu’au 30 juin et qui pourrait prochainement se voir proposer un nouveau bail par les dirigeants qui ont été convaincus par son travail et ses résultats depuis qu’il a remplacé Niko Kovac sur le banc début novembre.

Lequipe.fr