La saison 2020-2021 du Lion Salif Sané ne se déroule pas vraiment comme prévu dans le championnat d’Allemagne. Sociétaire du grand club de Schalke 04 depuis plus de deux ans, le défenseur aux 23 sélections avec le Sénégal connaît un exercice galère, son club enchaînant les très mauvais résultats avec seulement 7 points pris en 16 matchs de Bundesliga disputés.

Annoncés perdants chaque week-end ou presque dans les pronostics sur le foot de nos collègues de Sportytrader, Sané et ses coéquipiers ne parviennent pas à sortir la tête de l’eau et restent pour le moment embourbés en dernière position du classement allemand. Si rien n’est encore définitif, puisque le 16e et virtuellement barragiste Cologne n’est qu’à cinq points devant, la situation reste donc préoccupante pour le finaliste de la dernière CAN en Egypte, sous contrat jusqu’en Juin 2022 avec l’équipe de Gelsenkirchen.

Formé aux Girondins de Bordeaux avant de se révéler à Nancy puis Hanovre, Salif Sané n’en reste pas moins l’un des défenseurs les plus appréciés de Bundesliga, et pourrait trouver un nouveau point de chute en cas de relégation de son club en deuxième division. Véritable pilier d’Aliou Cissé en sélection, le natif de Lormont se doit de rester au top pour figurer dans les prochains groupes des Lions de la Teranga.