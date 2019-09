C’est une drôle d’information que révèle Bild ce mercredi. Le quotidien allemand annonce en effet que le latéral droit de l’Eintracht Francfort, Danny da Costa, a décidé de poursuivre sa mère en justice pour… des maillots. Il lui réclame six tuniques, que sa mère prétend avoir reçu en cadeau, et l’affaire sera jugée par le Tribunal de Cologne le 27 septembre. Bild précise que cette histoire de maillots n’est qu’un élément d’un conflit plus profond entre le joueur et sa mère.