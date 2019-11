Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a assuré samedi le khalife de Ndiassane, Cheikh Bécaye Kounta, de la poursuite des travaux de modernisation de la cité religieuse. «Le président de la République renouvelle son amitié avec la famille (Kounta) et vous réitère, comme il vous l’avait dit l’année dernière lorsqu’il était venu vous voir, qu’il va continuer les travaux qu’il a démarrés ici à Ndiassane», a notamment dit Aly Ngouille Ndiaye lors de la cérémonie officielle précédant le Gamou de Ndiassane, selon l’Aps. «Tous les besoins des populations nous ont été soumis par le comité d’organisation. Nous avons pris note et s’il plaît à Dieu nous allons les mettre en œuvre sous peu», a ajouté le ministre. Le porte-parole du khalife, Pape Abdou­rahmane Kounta, a salué les réalisations de l’Etat à Ndiassane, à l’image de ce qu’il a fait dans d’autres cités religieuses du pays dans le cadre de la modernisation des foyers religieux.

La résidence Keur Cheikh Bou où le khalife reçoit ses hôtes est l’une des réalisations du gouvernement dans la ville de Ndiassane. S’y ajoute le lieu qui a abrité la cérémonie religieuse, au niveau de l’esplanade de la mosquée de Ndiassane et qui a été construit avec le concours de l’Agetip. Sur le plan routier, Ndiassane a été dotée d’une deuxième voie qui la relie à la route nationale et qui contourne la ville pour se diriger vers Tivaouane, a indiqué le responsable de la cellule de communication du Gamou, El Hadji Mouhamed Kounta. La ville a aussi vu son éclairage public «densifié» avec l’implantation de lampadaires solaires, a-t-il poursuivi, non sans évoquer la récente pose de la première pierre d’une Brigade spéciale de gendarmerie. D’autres projets sont à l’étude au profit de la ville fondée en 1883 et qui est en croissance. Il s’agit notamment de l’érection du poste de santé en centre de santé et de la construction d’un marché moderne.