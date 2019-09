Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a assuré mardi que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane, prévue vendredi. «J’ai présidé ce mardi 24 septembre une réunion d’évaluation en compagnie du comité de gestion de la grande mosquée Massalikoul Djinane et des services de l’Etat. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’événement inaugural prévu ce vendredi 27 septembre», a déclaré Aly Ngouille sur Twitter.

Construite pour un coût de 30 milliards de francs Cfa, cet édifice religieux présenté comme la plus grande mosquée en Afrique de l’Ouest est érigé sur une superficie de 6 ha à Bopp, un quartier populaire de Dakar. Il compte notamment une bibliothèque et une résidence Serigne Touba. La pose de la première pierre de cette grande mosquée avait été effectuée le 5 décembre 2009 par le khalife général des Mourides de l’époque, feu El Hadji Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, en présence du chef de l’Etat d’alors, Maître Abdoulaye Wade. L’actuel khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a visité l’édifice religieux dimanche, avant son inauguration prévue vendredi. Un évènement qui plonge la communauté mouride dans une grande ferveur.