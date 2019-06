Ce n’est pas demain que Reug Reug croisera Ama Baldé. Même si Luc Nicolaï a émis l’idée de ficeler ce combat pour la saison prochaine. Les négociations risquent de ne pas aboutir. Car l’écurie Falaye Baldé n’a pas accordé une suite favorable à cette proposition. «Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Sinon dafay am buzz», snobe Jules Baldé, grand-frère et mentor de Ama Baldé, qui va connaître une année blanche. Et pour cause, son combat contre Tapha Tine de Baol a finalement avorté.

Avec Luttetv