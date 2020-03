Amadou Ba s’est prononcé sur la crise qui mine son parti. En effet, « destitué » par un communiqué lui reprochant de laisser l’Alliance pour la république (Apr) mourir aux Parcelles assainies, le ministre des Affaires étrangères s’est expliqué ce lundi 9 février 2020 sur le sujet.

« Nous avons quelques problèmes internes que nous réglerons. Nous sommes tous de la même famille. Il y’a quelques militants qui ne sont pas contents et nous les recevrons pour trouver des solutions », a souligné le ministre. Relancé par Dakaractu sur son exclusion du parti, Amadou Ba rÀ voulu être précis.

« Le Président de la République m’a fait confiance et m’a demandé de faire de la politique et je continuerai à faire de la politique tant qu’il me le demandera ». Sous ce rapport, il a soutenu que « dans tout parti, il peut y avoir des frustrations ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons, maintenant, d’apporter des éléments de solution