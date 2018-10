Après avoir reporté son arrivée à plusieurs reprises, le milieu de terrain de Naples, Amadou Diawara, a enfin accepté de répondre à l’appel de la Guinée et le joueur vient de rejoindre Conakry pour préparer la double confrontation contre le Rwanda les 12 et 16 octobre dans les éliminatoires de la Can 2019. Alors que certains soupçonnaient l’intéressé d’avoir un temps songé à jouer pour l’Italie, Diawara assure que cela n’a jamais été le cas. «Non, non ! Je n’ai jamais refusé la sélection et je n’ai jamais dit que j’allais jouer pour l’Italie. J’ai toujours rêvé de jouer pour ma Nation parce que c’est très important», a assuré le Napolitain au micro de Foot224.co. «Le moment n’était pas encore venu. Maintenant, je suis prêt pour défendre ma Nation et je suis là.» Une très bonne nouvelle pour la Guinée !

Afrik-foot