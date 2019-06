C’est une tradition, particulièrement en Angleterre, et Liverpool n’y a évidemment pas échappé. Au lendemain de leur victoire contre Tottenham, en finale de la Ligue des Champions à Madrid (2-0), les Reds ont défilé dans leur ville ce dimanche, juchés en haut d’un bus à impériale avec le trophée. Le sixième de l’histoire du club dans cette compétition. Avant de communier avec le public britannique, James Milner avait tranquillement pris son petit déjeuner en tête à tête avec la coupe aux grandes oreilles. Un porridge à la saveur européenne… difficile de faire mieux comme vue matinale. Sur le bus, avec sa tête de gai luron, Jürgen Klopp préférait recompter le nombre de trophées remportés par Liverpool en Ligue des Champions. En mode casquette à l’envers et sourire ultra communicatif, ivre de bonheur devant des centaines de milliers de personnes. Le trophée est lui passé de mains en mains, tantôt embrassé par Trent Alexander-Arnold, l’une des révélations de la saison, tantôt brandi par Mohamed Salah ou James Milner. La ferveur est immense, dans cette ville qui respire le football. Et qui avait à cœur de remercier ses joueurs, pour la victoire en C1 mais aussi cette folle saison en Premier League. Même si le titre national tant espéré est finalement resté à Manchester, conservé par le City de Pep Guardiola. A noter que le bus transportant le champion d’Europe était initialement vert… mais avait bien sûr été redécoré, se parant de rouge et faisant honneur au champion d’Europe. La fête promet d’être longue. Difficile de partir en vacances dans de meilleures conditions.