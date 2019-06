Le maire de Notto Diobass Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Tourisme et des transports aériens, a visité la ferme «Lion agricole de Diobass», située dans le village de Ngolfagnick, entre Thiès et Sindhia. Le périmètre agricole de 100 ha qui produit plusieurs variétés, avec un rendement de 80 tonnes à l’hectare, est un projet d’une valeur de 3,6 milliards de F Cfa et qui emploie 120 journaliers environ, en plus d’une vingtaine de permanents.

«Notto Diobass fait maintenant partie des références de production de l’ognon de qualité au Sénégal. Et c’est de l’ognon produit par des Sénégalais et qui n’a rien à envier à l’ognon hollandais ou belge». La remarque a été faite par le ministre-maire Alioune Sarr au terme de sa visite à la ferme «Lion agricole de Diobass». Un périmètre agricole de 100 ha dont une trentaine est en cours d’exploitation et qui produit plusieurs variétés d’ognons, avec un rendement de 80 tonnes à l’hectare.

Le gérant de la ferme, Hans Ham, a indiqué que «le projet n’est intéressé que par la culture de l’ognon de qualité». Il s’est réjoui d’avoir pu «cette année faire de l’exportation vers les Pays-Bas. C’est un exploit parce que la Hollande est déjà bien connue dans ce domaine, mais quand même on a fait pas mal de containers d’ognons à partir d’ici à destination de ce pays. C’est un premier pas dans l’exportation des ognons vers d’autres pays de l’Europe, notamment l’Espagne, mais aussi ici en Afrique, en Guinée Bissau, à Abidjan, entre autres». Pour M. Ham, «nous sommes maintenant arrivés à un nouveau chapitre de notre projet ici à Notto, grâce à un partenariat avec le maire de la commune, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) et des partenaires hollandais, dont la première société semencière mondiale dans la culture de l’ognon». Lesquels partenaires, poursuit-il, «ont passé un accord avec le gouvernement sénégalais pour un grand projet qui s’appelle ‘’Amélioration de la filière ognon au Sénégal’’. On va signer le contrat le 6 juin prochain avec ce gouvernement et nous comptons démarrer la mise en œuvre d’ici la fin de l’année après six mois d’interception». Cela veut dire, précise-t-il, qu’«on veut accompagner les producteurs sénégalais pour renforcer leurs techniques et connaissances dans le domaine de la culture de l’ognon».

Dans ce cadre, annonce-t-il, «une école agricole qui aura un internat sera construite ici au niveau de la ferme». Aussi, dans le cadre de ce contrat, conclut-il, «nous allons construire un grand centre de conditionnement qui va créer pas mal d’emplois non seulement dans la gestion du centre, mais aussi dans le domaine du transport, de la logistique, de l’emballage etc.».

