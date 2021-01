L’Ong américaine Le Korsa travaille pour une réelle amélioration de la prise en charge sanitaire du pôle mère-enfant au niveau du centre hospitalier régional de Tambacounda. Le partenaire financier de la structure sanitaire y avait déjà démarré la construction d’un bâtiment pour cette couche. Cerise sur le gâteau, elle vient de livrer ce lundi tout le matériel nécessaire à l’équipement du bâtiment. Plus d’un demi-milliard de nos francs, c’est le coût de l’investissement.

Accompagner l’hôpital pour de meilleurs soins de qualité au pôle mère-enfant, telle est la motivation de l’Ong Le Korsa. A travers son directeur de projet, elle a remis un important lot de matériel médical aux responsables de l’hôpital régional. A en croire Diogoye Sène, ce matériel d’un coût global dépassant le demi-milliard est exclusivement destiné à l’équipement du bâtiment que leur organisation est en train de construire pour le pôle mère-enfant. «Plus de 690 millions, c’est ce que nous avons consenti pour acheter le matériel offert.»

Aujourd’hui, précise-t-il, tout le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement du bâtiment et une bonne prise en charge sanitaire de la couche ciblée sont mis à la disposition de l’hôpital. Notre objectif est, une fois que tout sera fini, qu’il y ait une réelle amélioration dans la prise en charge sanitaire de la mère et de l’enfant. Thérèse Aïda Ndiaye, directrice de l’hôpital, dira toute sa joie. Le matériel reçu est d’une grande importance et de très bonne qualité, exulte-t-elle. Il est venu à son heure, a ajouté la responsable de la structure sanitaire.

Les responsables ont fait dans la diligence. Avant même que la construction ne s’achève, ils ont livré le matériel. C’est formidable, se félicite-t-elle. «Aujourd’hui, tout le matériel dont ont besoin une maternité digne de nom, un bloc opératoire et une pédiatrie est gracieusement mis à notre disposition. Et cela aura un véritable impact dans la prise en charge, et par ricochet les indicateurs s’en porteront mieux. Nous travaillerons à en faire un bon usage et l’entretenir comme il se doit», promet Thérèse Aïda Ndiaye.

