Le Syndicat national des techniciens et des travailleurs de l’agriculture du Sénégal (Synttas) a décrété mercredi, en plein campagne arachidière, 72 heures de grève renouvelables. «Ce mouvement d’humeur de 72 heures renouvelables, du 2 au 4 décembre, est notre troisième plan d’actions initié contre l’inaction des autorités compétentes pour résoudre nos revendications», a confié à l’Aps le Secrétaire national administratif du syndicat, Cheikh Abba Diémé. Selon lui, «ce troisième plan d’actions est entré en vigueur après constat du non-respect du délai de 15 jours des négociations initiées par la tutelle autour d’un comité de dialogue avec les travailleurs et techniciens de l’agriculture». Le mouvement intervient aussi «après constat de la passivité de la tutelle suite à la tenue, les 16 et 17 novembre dernier, d’une grève d’alerte sur l’urgence de renouer le dialogue avec les travailleurs», a-t-il souligné. La plateforme revendicative déposée sur la table du ministre de l’Agriculture depuis 2016, porte sur l’attribution d’indemnités de risque et de logement, la prise en charge agricole et de responsabilité, la réfection et l’équipement des différents services et la dotation de véhicules de service en particulier au niveau décentralisé, a-t-il détaillé. Le Secrétaire administratif a réitéré qu’ils restent ouverts au dialogue pour trouver des solutions à ces revendications.