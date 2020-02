A moins d’une semaine de l’inauguration, ce lundi, de la première phase des travaux du Parc éolien de Taïba Ndiaye (Petn), premier projet d’énergie éolienne à échelle industrielle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, par le président Macky Sall, cette structure vient de doter le lycée de cette dite localité d’une salle informatique d’une enveloppe de 50 millions de francs Cfa.

Pour améliorer la qualité des enseignements des 1537 élèves du lycée de Taïba Ndiaye, le Parc éolien de ladite localité vient de doter l’infrastructure éducative, dans le cadre de sa Respon­sabilité sociétale d’entreprise, d’une salle informatique de dernière génération. Ceci pour permettre aux élèves de Taïba Ndiaye d’avoir «les bases académiques nécessaires pour un développement durable de la commune», explique le Direc­teur général de Lekela Sénégal, qui reste convaincu que «l’éducation est la base de tout développement». Par conséquent, poursuit-il, avoir accès à une salle multimédia climatisée de ce genre équipée en ordinateurs, imprimantes, vidéos-projecteurs, d’une connexion internet haut-débit, fera entrer les élèves dans l’ère du numérique. «On vit au 21e siècle et la technologie est au cœur de tout ce qu’on fait», dit M. Cissé. Une initiative largement saluée par le maire de Taïba Ndiaye, M. Alé Lô, qui fera remarquer que ladite salle multimédia d’une valeur de 50 millions de francs Cfa, offerte par le Petn au lycée, représente une pièce d’une liste d’actions que le projet a menées avant même la finition de ses travaux. Pour dire, selon l’élu, «la direction du Petn a très tôt compris qu’il doit rassurer la population. Et elle a commencé par la petite enfance avec l’équipement du lycée en matériel informatique pour la formation des élèves et des enseignants». Dans la même lancée, le Proviseur du lycée de Taïba Ndiaye, Cheikh Tidiane Keïta, note que depuis l’érection de l’infrastructure éducative en 2000, «il n y a pas eu un seul investissement des entreprises de la place qui correspond vraiment à nos attentes et qui permet de sortir les enfants des difficultés et de disposer d’une éducation de qualité». Ainsi et d’exprimer toute sa reconnaissance à l’endroit du Petn, qui nous a permis «d’avoir les outils nécessaires pour faire des enseignements apprentissages de qualité». Il demande que l’action du parc éolien fasse tache d’huile et «servir d’exemple pour les autres entreprises de la localité». Parce que martèle le patron du lycée de Taïba Ndiaye : «Nous ne pouvons pas comprendre que les entreprises de la place qui sont des multinationales aux énormes possibilités puissent se soustraire de leur obligation sociétale.» Pour leur part, les élèves demandent le recrutement d’informaticiens pour leur permettre de se familiariser avec l’outil informatique et ainsi améliorer leur culture générale.

Au-delà, l’édile de Taïba Ndiaye, M. Alé Lô, a sollicité, devant l’autorité préfectorale de l’arrondissement de Méouane, M. Ibrahima Ndao, la construction d’autres salles de classe et l’accompagnement au plan pédagogique pour permettre au lycée d’être parmi les premiers, non seulement dans le département de Tivaouane mais dans l’ensemble du Sénégal. Aussi, attend-il du Petn, dans le cadre d’une convention qui sera mise en place pour accompagner les populations dans le domaine de la santé de l’éducation, pendant les 20 années de la durée du projet, de former des jeunes dans la création d’emplois. Parce que renseigne-t-il : «Nous sommes une zone essentiellement agricole et nous subissons beaucoup d’agressions du fait de l’implantation des sociétés minières et autres. Et pour répondre à la demande en ce qui concerne la création d’emplois des jeunes, nous sollicitons leur orientation vers les techniques modernes d’agriculture pour qu’ils puissent travailler la terre et gagner leur vie et rester à Taïba Ndiaye.» Déjà, note-t-il, «il y a dans certains villages dont Ndomor où vous ne verrez aucun jeune de cette localité aller à l’aventure. Et nous voulons que Taïba Ndiaye soit un exemple parce que cette zone a un important potentiel».

