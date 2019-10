Le football nigérian tergiverse une fois de plus. Devant affronter le Brésil ce dimanche, l’équipe dirigée par Gernot Rohr vit un délaissement notoire de ses dirigeants. A Singapour, les complaintes se multiplient.

Vainqueur des Jeux olympiques de 1996 et trois fois champion d’Afrique, le Nigeria est un grand d’Afrique. Grand ? Oui, mais que sur le palmarès apparemment. Puisqu’encore une fois, les acteurs du football nigérian tombent dans leurs fâcheuses habitudes. Présen­te­ment, l’Equipe du Nigeria est à Singapour. Un déplacement pour les besoins d’une rencontre de prestige. Face au Brésil de Neymar qui a récemment croisé et fait match nul (1-1) avec les Lions du Sénégal, c’est une affiche de marque. Celle-ci est marquée toutefois par un manque de professionnalisme noté des dirigeants nigérians. En effet, comme le rapporte France Football, les joueurs se sont entraînés dans des tenues dépareillées. Un détail qui n’est pas passé inaperçu.

Le sélectionneur sans salaire depuis trois mois

Cet échec des dirigeants du football nigérian n’est toutefois qu’une continuité de mauvaises anticipations. En effet, les joueurs ont rallié Singapour en business class. Ce qui reste normal. Toutefois, l’encadrement technique, à l’exception du sélectionneur Gernot Rohr, a dû se contenter de la classe Eco.

En plus de ces manquements, il faut surtout savoir que l’entraîneur de la sélection nigériane évolue sans salaire. Son calvaire dure depuis trois mois, révèle un journaliste nigérian à nos confrères de France Football.

Les primes de la Can 2019 toujours impayées

Le calvaire ne s’arrêtant pas là, les primes de performance liées à cette troisième place à la Can n’ont toujours pas été versées aux joueurs. La dernière Can remonte à trois mois maintenant.

Grosso modo, le football nigérian patine et patauge. La faute aux dirigeants certainement qui, à force d’erreurs, vont noyer un noyau de talents qui n’a demandé qu’à éclore sous les ailes d’un entraîneur expérimenté. Le Nigeria joue le Brésil ce dimanche. Une rencontre pour enjoliver sur le terrain les déboires d’une autorité footballistique aux abois.

