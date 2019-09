A une semaine du démarrage du second tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions (Ldc) qui l’oppose au Zamalek d’Egypte, Génération Foot a battu l’Equipe nationale locale ce samedi. Une rencontre amicale jouée au stade Lat Dior de Thiès et qui s’est soldée par un score de deux buts à un. Des buts marqués du côté de l’équipe de Déni Biram Ndao par Insa Badji et Limamoulaye Guèye. Et Benoit Toupane a inscrit le seul but de l’Equipe nationale locale qui se prépare pour le second tour des éliminatoires – Zone ouest A – du Chan 2020 face à la Guinée. Le match aller est prévu le 20 septembre à domicile, alors que le retour à Conakry aura lieu le 18 octobre prochain.

Faute de compétition, l’équipe du coach Djiby Fall devra se contenter de ces matchs amicaux pour espérer avoir du rythme avant le match de samedi prochain face au Zamalek, au stade Lat Dior, pour la manche aller du troisième et dernier tour des préliminaires de la Ldc. Une manche qui s’annonce difficile parce que l’équipe du Caire, en Egypte, est considérée comme l’un des plus grands clubs du continent. Elle a étrillé Deke­da­ha Fc de la Somalie (6-0), après la correction au match l’aller (7-0), lors de la phase des poules.

nfniang@lequotidien.sn