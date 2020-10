A l’annonce du match amical Maroc-Sénégal, tous les regards se sont braqués sur Hakim Ziyech et Sadio Mané. Mais ceux qui s’attendaient à un premier face-à-face entre les deux stars, vont devoir patienter. Le néo-pensionnaire de Chelsea étant forfait pour le match du 9 octobre à Rabat.

Après 11 mois de repos forcé, le Maroc et le Sénégal vont reprendre le foot ce mois d’octobre avec une première sortie prévue le vendredi 9 en amical à Rabat. Un match de préparation en vue de la suite des éliminatoires de la Can 2022 de novembre prochain.

Une telle affiche fait aussitôt penser aux deux stars, Hakim Ziyech et Sadio Mané, qui pourraient inaugurer leur premier face-à-face et au grand bonheur des férus de foot. Mais ces derniers vont devoir patienter. Et pour cause, la presse locale annonce que le néo-pensionnaire de Chelsea est forfait pour ce rendez-vous très attendu.

Selon le quotidien Al Akhbar, parmi les absents de la liste de Vahid qui sera dévoilée ce jeudi, «on retrouve Hakim Ziyech qui revient de blessure et qui commence à peine la saison avec Chelsea». Recruté pour 40 millions d’euros, l’international marocain s’est en effet blessé au genou lors du premier match amical disputé sous ses nouvelles couleurs contre Brighton le 29 août (1-1). Depuis Zieych n’a pas repris la compétition. Bien que remis de sa blessure, il est «protégé» par son entraîneur, Frank Lampard, qui ne veut prendre aucun risque ; même si on annonce un éventuel retour en championnat de Premier League contre Crystal Palace ce samedi. Un autre ne sera pas de la partie : il s’agit de Nabil Dirar dont le sort n’a pas été fixé avec son club turc de Fenerbahçe.

Et pour combler ces absences, la source précise que «Vahid compte aligner cinq nouveaux joueurs qu’il a réussi à convaincre de porter les couleurs du Maroc. Parmi les noms qui circulent, on retrouve Imran Louza (Fc Nantes), Abdelhamid Essabiri (Paderborn), ou encore Rafik Zakhnini, joueur du club néerlandais du Fc Twente».

L’autre fait marquant de cette liste, selon nos confrères, est la mise à l’écart des joueurs locaux à la faveur d’un accord avec la Fédération royale marocaine de football en vertu duquel les clubs ne libèreront pas leurs joueurs convoqués pour pouvoir finir la saison le 11 octobre.

Côté sénégalais, si Sadio Mané, en pleine forme, Koulibaly, Kouyaté, Krépin Diatta, Gana Guèye seront tous là, il faut aussi s’attendre à l’absence de certains cadres, comme Mbaye Niang, Diao Baldé Keïta, Pape Alioune Ndiaye entre autres. Pour combler ce vide surtout en attaque, Aliou Cissé pourrait donner une chance à Ibrahima Niane, Youssouph Badji. De même que les deux Binationaux, Boulaye Dia et Lys Mousset Mendy, qui ont déclaré leur flamme à l’Equipe nationale.

Notons que le Sénégal, qui joue aussi en amical la Mauritanie le 13 octobre, affrontera la Guinée-Bissau en novembre. Le même mois, le Maroc, qui joue en amical la Rd Congo, en découdra avec la Centrafrique.