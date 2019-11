Le Parti socialiste n’a rien perdu de son quota, après le décès de son Secrétaire général. Aminata Mbengue Ndiaye a été confirmée présidente du Hcct et Alioune Ndoye la remplace au ministère des Pêches et de l’économie maritime. Le compagnonnage entre Macky Sall et le Ps a encore de beaux jours, et les retrouvailles socialistes s’éloignent.

L’ami de mon ami est mon ami. Aminata Mbengue Ndiaye, amie de feu Ousmane Tanor Dieng, a été confirmée présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) par Macky Sall. Le chef de l’Etat a ainsi choisi de récompenser le Parti socialiste pour son compagnonnage dans Benno bokk yaakaar. C’est aussi sans doute, une loyauté et une fidélité qui ne sont pas près de s’arrêter après plus de 7 ans d’alliance. C’est d’autant plus plausible que c’est une façon de ne pas risquer une implosion de la coalition présidentielle. En effet, le décès de Tanor et la libération de Khalifa Sall instaurent un climat ambiant de bataille de succession. Ce n’est pas pour rien que la présidente des femmes du Ps a été vite confrontée à une contestation prématurée de certains de ses camarades il y a quelques mois. Une rébellion en coulisses, puis publique, avec en toile de fond un débat juridique. Mais le premier Bureau politique post-Tanor a su vite étouffer la polémique en confirmant la première adjointe au Secrétaire général, comme intérimaire jusqu’au prochain congrès.

La confirmation de la ligne du Ps

C’est que dans ce contexte de rappel à Dieu de Tanor, l’idée des retrouvailles avec le camp de Khalifa Sall était agitée. D’abord par Ousmane Tanor Dieng au lendemain de la réélection de Macky Sall, mais aussi par certains parmi ceux qui avaient été exclus, comme Bamba Fall. Mais, il semblerait que c’est plus l’émotion qui avait prévalu que le réalisme politique. Etant entendu que ce qui avait divisé le Ps n’était pas encore réglé : la ligne politique. C’est clair qu’il ne faut pas compter sur Aminata Mbengue Ndiaye pour rompre avec l’Apr et son leader. A Touba à la veille du dernier Magal, le message de la présidente des femmes socialistes ressemblait à un «vous ne pouvez revenir que si vous nous rejoignez dans notre ligne». «Nous pourrons discuter, mais nous maintenons également notre ancrage dans Benno bokk yaakaar (Bby). C’est notre coalition, nous y avons beaucoup travaillé, d’abord avant les élections de 2012 et après», avait prévenu Mme Ndiaye. Et puis, Macky Sall ne peut être si naïf en confiant une institution aussi importante à un allié sans gain politique certain. Mme Ndiaye n’est plus ce qu’elle était, maire de Louga, mais c’est une forte personnalité au sein du Ps. Sous ce rapport, rien de meilleur que d’obtenir la tête !

Le fruit de la loyauté à Tanor

Cette nomination de Aminata Mbengue Ndiaye est donc un accord tacite de poursuite de la ligne tracée par son prédécesseur au Ps et au Hcct. «Le Ps est cohérent dans sa démarche, car il est dans le Benno pour gagner ensemble et gouverner ensemble. C’est la raison pour laquelle il a choisi Macky Sall. Nous sommes dans Bby et nous y restons. Nous souhaitons même qu’au-delà de 2019, même en 2024, que Bby dirige le pays pour assurer la stabilité et la sécurité dans ce pays. Il ne faut pas vendanger cela pour des aventures ou des intérêts personnels», avait déclaré Tanor à Mbour, en août 2018. En retour, le Hcct pourrait être un fer de (relance) de la carrière de cette «Amy» de Otd, alors tout puissant homme fort sous le régime de Diouf. Une confiance qui s’était déjà traduite par sa nomination comme ministre de la Femme, de l’enfant et de la famille, puis ministre du Développement social et de la solidarité nationale jusqu’à l’Alternance de 2000. Mais la désormais ex-ministre de la Pêche aura-t-elle le temps de se refaire face à un puissant Moustapha Diop lancé par le leader de l’Apr ? Tout dépendra des prochaines Locales et de ce que deviendra le Ps puisque le Hcct sera renouvelé dans deux ans.

Alioune Ndoye remplace Aminata Mbengue Ndiaye à la Pêche

Il a été très souvent cité parmi les ministrables dans les différents remaniements. Mais, la logique des quotas des alliés a été un blocage. A la faveur de la nomination de Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Hcct, Alioune Ndoye reprend le département des Pêches et de l’économie maritime. Le Ps conserve donc ses deux sièges : l’Eau et la Pêche. Le maire de Dakar Plateau a, lui aussi, obtenu un retour sur investissement. Puisqu’il s’était investi, tout comme Jean Baptiste Diouf, aux côtés de Tanor dans le combat contre Khalifa Sall et ses hommes. Alors qu’il était élu aux Locales de 2014 sous la bannière de la coalition Taxawu Dakar.

Présidente du Hcct sans être membre de l’institution : Aminata Mbengue Ndiaye remplace un haut conseiller décédé

Aminata Mbengue Ndiaye a été pendant longtemps annoncée à la présidence du Hcct. Mais sa nomination a été retardée par son absence de la liste des 150 membres de l’institution. Beaucoup se sont interrogés sur la légalité de cette décision étant donné que la Socialiste n’était ni parmi les 80 hauts conseillers élus au suffrage indirect ni parmi les 70 autres nommés par le chef de l’Etat. Il n’y avait donc qu’une seule option : qu’elle remplace un haut conseiller nommé, mais empêché définitivement. Dakar­actu informe justement que le Président Sall a dû prendre un premier décret nommant la Secrétaire générale du Ps par intérim comme haut conseiller. En effet, rapporte le site, il y avait deux postes nominatifs vacants à la suite du décès de Adja Dior Diop en décembre 2018 et de celui de Cheikh Lô, vice-président au Conseil départemental de Louga en juillet dernier. Pour le reste, il revenait au Président d’user de ses attributions con­formément à la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Haut conseil des collectivités territoriales. L’article 5 de cette loi dispose : «Le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.»