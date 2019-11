Le coach international sénégalais, Lamine Ndiaye, ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal et par ailleurs coach lors de la belle épopée du Tout-Puissant Mazembe (Con­go), est nommé nouvel entraîneur de Horoya Ac de la Guinée. L’information a été relayée par Media Guinée.

Lamine Ndiaye, 63 ans, ancien entraîneur (2010-2013) du légendaire club TP Mazembe du richissime homme d’affaires congolais Moise Katumbi, va désormais entraîner le club Rouge et Blanc du Horoya Ac d’où est pensionnaire le gardien de but international sénégalais, Khadim Ndiaye, absent depuis des terrains pour une vilaine blessure à la jambe.

Le nouvel entraîneur du Horoya Ac remplace de Darosa Gomez démis de ses fonctions cet après-midi à Conakry. Le Sénégalais va diriger le Horoya pour cette saison qui démarre et la campagne africaine, relaie la source. Avec l’expérience que Lamine Ndiaye possède dans le continent africain, le club guinéen a réussi une bonne pioche.