Prodige de la basse, Samba Laobé Ndiaye l’est sans nul doute. Avec une bande d’amis, il a su créer un groupe à succès. Le Missal a fait bouger plus d’un dans les années 90 avec un style détonnant. Confronté aux vicissitudes de la vie, le groupe a éclaté avant que chacun ne prenne sa voie pour promouvoir sa voix. Bassiste reconnu, Samba Laobé Ndiaye a réussi sa carrière en s’enrichissant au contact d’autres sonorités et musiciens. Dans cet entretien, il partage ses expériences scéniques et dévoile son agenda musical solojusque-là caché. Et ça commence dès aujourd’hui.

Ça fait un moment qu’on ne vous a pas vu sur la scène musicale, et là vous êtes de retour au pays avec un projet de carrière solo. De quoi s’agit-il ?

J’ai beaucoup accompagné des chanteurs de différents pays et de différents styles musicaux. Maintenant, je fais un retour sur mon projet personnel qui est le jazz sénégalais. J’avais sorti un album en 2002 et je m’apprête à sortir un deuxième. Donc, je suis au Sénégal pour me ressourcer et en même temps faire un petit rappel au public sénégalais et à mes proches avant de sortir le deuxième album.

Qu’est-ce qui vous a poussé à sauter le pas et vouloir faire une carrière solo ?

Depuis 2003, je suis en France pour honorer un contrat. J’avais tellement de responsabilités que je ne pouvais pas cumuler les deux. Maintenant que je suis un peu plus habitué à ça et que les choses sont beaucoup plus en place, je peux me permettre de revenir sur un rêve que j’ai toujours eu en moi. Inchallah en 2020, je compte sortir un album de jazz sénégalais. Et j’insiste beaucoup sur jazz sénégalais. Ça veut dire nos rythmes et nos mélodies qui sont très riches et que j’adapte par rapport aux harmonies occidentales pour une couleur jazzy. C’est un mélange qui n’est pas encore très exploité. Et si nous, musiciens sénégalais, on ne s’y attèle pas, je ne vois pas qui pourra le faire. C’est en ce sens que j’essaie d’amener ma contribution.

C’est nouveau ?

J’ai déjà fait un album en 2002. Mais à cette époque, la promotion était beaucoup plus difficile. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça part beaucoup plus vite. Là, je reviens là-dessus avec beaucoup plus d’expériences et de possibilités musicales.

Avez-vous prévu de jouer à Dakar ?

Vendredi et samedi, on va jouer au Play Club avec le groupe Jam Jazz qui m’accompagne.

Il était question à un moment de reformer le groupe Missal. Qu’est-ce qui s’est passé ?

On a essayé et après chacun est reparti de son côté puisqu’on ne vit plus au Sénégal. Donc, tous les membres sont basés entre l’Amérique et l’Europe. C’est très difficile de se rassembler et d’être constant. Mais là, on éprouve tous le besoin de se revoir et de refaire quelque chose ensemble. On en parle régulièrement, très souvent d’ailleurs.

Qu’est-ce qui vous empêche de le faire ?

Il y a la distance, il y a les responsabilités que chacun a. Moi par exemple, je ne viens qu’une fois dans l’année au Sénégal. Je vais essayer de me libérer un peu plus, mais les autres sont dans le même cas que moi. Mais nous aussi, on a envie de se retrouver pour nous et pour le public.

Avez-vous déjà évoqué l’idée de faire un autre album Missal ?

On n’est pas très sûr parce que ça demande beaucoup de travail. Mais on sait que les morceaux qu’on avait déjà sortis, on peut les rééditer avec de nouveaux arrangements. C’est beaucoup plus facile que de faire un album. On a beaucoup de morceaux qu’on n’a jamais sortis, mais le problème ça va être d’être ensemble et de les travailler.

Woz Kali est quand même ici. Avez-vous pu en parler ?

Tous les membres du Missal, on se parle régulièrement. C’est juste un problème de timing. Chacun est en train de donner son calendrier et il faudra trier et que certains se sacrifient pour venir ici faire cet album.

Etes-vous nostalgique du Missal ?

Moi j’ai fait de la musique parce qu’il y a eu le groupe Missal. Sinon, j’aurais continué mes études et j’aurais joué de la musique à côté. Mais l’engagement qu’on avait avec les potes du Missal, je ne pouvais pas allier ça avec la musique. Du matin au soir, on composait, on apprenait à maîtriser les instruments. Si je suis musicien aujourd’hui, c’est grâce au Missal. C’est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C’est ma vie, le Missal. C’est ma jeunesse, mon adolescence. Même mes parents sont nostalgiques de ce groupe.

Là, vous êtes devenu un «Sideman» très couru. Qu’est-ce que ça vous fait d’avoir une telle carrière ?

J’ai commencé la musique en étant fan de Habib Faye, en le regardant jouer. Ensuite, on s’est regroupé entre potes pour faire le groupe Missal. Donc, si aujourd’hui j’ai la chance de côtoyer des musiciens comme Youssou Ndour, Ismaïla Lô, Viviane, les Frères Guissé, c’est un plaisir. J’ai beaucoup travaillé avec Papa Wemba quand il a fait un break et qu’il est revenu. Ils m’ont contacté et on a travaillé ensemble. Et c’était extraordinaire. Je découvrais une autre sorte de musique qui n’était pas sénégalaise. J’ai beaucoup travaillé avec Richard Bohringer, un acteur français. On a beaucoup voyagé ensemble. Et aussi, j’ai eu la chance de réaliser un disque avec les Frères Touré Kunda et de partir en tournée avec eux. Et j’ai l’honneur d’être le chef d’orchestre des Trois Mailletz, un cabaret qui propose des spectacles tous les soirs dans le 5e Arrondissement de Paris. Je suis le directeur artistique. Comme je passe tout mon temps à travailler, quand je vois ça, je me dis que c’est la récompense. Ça m’encourage et me pousse à m’améliorer tous les jours.

Et toutes ces collaborations-là, elles vous ont apporté des choses ?

Extraordinaires. Elles m’ont donné d’autres sonorités dans mes bagages. Bon, on a beau dire, quand on est Sénégalais, on maîtrise le mbalax mieux qu’autre chose. C’est notre rythme qui circule dans nos veines, mais en côtoyant ces musiciens-là, j’ai beaucoup progressé et en plus j’ai eu la chance d’aller faire les études en jazz classique à Paris. Et tout cela fait qu’aujourd’hui vraiment je me sens épanoui dans ce que je fais et alhamdoulilah j’ai très bien réussi dans le domaine artistique et en général dans la vie. Je suis un homme comblé.

Vous disiez que vous aviez le mbalax dans le sang, mais vous ne le jouez pas. Personnellement, vous n’avez pas un album de mbalax …

Si ça y est dans mes bagages. J’ai un album de mbalax qui est presque prêt à 80%. Et j’ai un projet avec tous les chanteurs que je connais bien, avec qui j’ai des affinités ou bien avec qui j’ai eu des expériences musicales. Donc cet album est presque prêt, tout comme l’album afro jazz. Puisque je prépare aussi un album, je ne peux même pas tout dévoiler (rires), mais incha Allah si Dieu nous aide et que si j’ai la chance, je pourrai terminer tous ces projets. Pendant tout ce temps-là que je n’ai pas joué au Sénégal et les gens ne m’entendaient pas, je travaillais. Je ne suis pas resté dans mon coin à me tourner les pouces (rires).

Que pensez-vous de l’évolution de la musique sénégalaise ?

Déjà je salue les jeunes Sénégalais qui sont très actifs parce qu’ils sont très ouverts. Les jeunes commencent à faire de la Mao (Musique assistée par ordinateur) et c’est un volet qui nous manquait à notre époque. Rares étaient ceux qui utilisaient les machines pour faire de la musique alors que c’est l’évolution. Il faut les intégrer, il faut de la mise à jour comme on dit. Sur ce volet-là, j’apprécie et j’encourage les jeunes. Le seul regret que j’ai, c’est que là les musiciens comme moi, des instrumentalistes, sont partis à l’étranger et ça handicape d’ailleurs la musique sénégalaise. Et j’en profite pour saluer ceux qui sont restés là et qui se battent pour soutenir les chanteurs et la musique sénégalaise en général.

Et pourquoi ce départ, parce qu’il n’y a pas de boulot au Sénégal ?

Bon, chacun a ses raisons. Pour certains, ce sont des raisons artistiques, pour d’autres sociales. Parce qu’il y en a qui ne s’en sortent pas ici de telle sorte que quand ils sont en tournée, ils en profitent pour rester là-bas et mieux préparer leur avenir. Des fois, les conditions sont tellement difficiles ici et pour ce qui est de mon cas, j’ai eu un contrat et c’est un monsieur qui m’a repéré en Europe avec le groupe Missal. Et quand il a vu qu’on ne jouait plus ensemble, il m’a fait un contrat pour m’amener en France pour que je travaille avec lui. Et depuis 2003, je suis resté avec Jacques Boni des Trois Mailletz. Et depuis 16 ans, je travaille avec lui. C’est pour cette raison que je suis parti en même temps j’avais envie de faire des études pour comprendre le jazz classique parce que mon père nous a bercés avec ces sons là, mais je ne comprenais pas toujours cette musique comment la jouer. Je l’écoutais, je la chantais, mais il fallait que j’apprenne à mieux la connaître.

Là vous la comprenez mieux ?

Alhamdoulilah, je vous ai dit que j’ai réussi ma vie parce que ce n’est plus une question d’argent, une question de renommée c’est d’abord une réussite personnelle par rapport à mes rêves qui sont de maîtriser l’instrument et d’aller le plus loin possible dans la compréhension des différents styles de musiques qui existent.

Et le jazz, ça fait écho pour votre africanité, votre âme africaine comme on dit ?

Oui il y en a même qui disent que le jazz vient de l’Afrique. Je ne suis pas assez fort pour démontrer cela, mais je sais que quand il y a certains morceaux de jazz qui passent, ils nous parlent beaucoup et vous ne pouvez même pas imaginer le plaisir que j’ai de pouvoir comprendre une grille harmonique qui veut dire les accords. Des accords qui accompagnent une mélodie et c’est ce plaisir que j’ai de pouvoir comprendre, d’entendre ces accords-là. Je ne peux même pas me l’expliquer. Ce sont des choses impossibles. Dieu m’a donné la chance de faire un conservatoire à rayon départemental non loin de Paris à Cachan. Et c’était une étape très importante de ma vie et de ma carrière.

Vous parliez plus haut de Mao. Est-ce qu’il n’y a pas une tendance à mettre les instruments de côté en utilisant le sampling des sons enregistrés ? Est-ce que ce n’est pas une menace pour les instruments ?

Non même si vous savez on utilise les machines, on fait des disques. Après, il y a le live, c’est-à-dire les concerts. Quand les gens viennent à un concert, ils ont envie de voir aussi les instruments. Ça a plus de chaleur. Par contre au Sénégal, on commence à découvrir ça, mais il y a longtemps les Américains et les Occidentaux utilisaient des machines dans leurs productions, dans les disques et dans les enregistrements. Mais là je trouve que c’est une bonne chose, une évolution parce que comme je vous l’ai dit, nous qui étions là avant l’arrivée de toutes ces machines-là, on doit faire notre mise à jour et faire l’évolution des choses.

Est-ce que cela ne nuit pas à la qualité de la musique.Le mbalax par exemple, c’est beaucoup de rythmes qui font que ça ne s’exporte pas bien ?

Ça c’est autre chose. Vous savez moi j’essaie de faire la différence entre le folklore et la variété, par exemple tout ce qu’on reçoit des musiques occidentales, brésiliennes et tout. Ce n’est pas le plus folklore on reçoit des musiques qui ont été raffinées, qui essaient de répondre à certains critères, à certains codes de la musique commerciale en générale, mais le mbalax c’est notre rythme, c’est notre culture tous les musiciens essaient de le travailler pour pouvoir l’exporter. Je suis contre ceux qui critiquent le mbalax parce que c’est notre folklore national qu’on a adapté avec des instruments modernes. Donc il faut travailler sur deux volets. Par exemple Youssou Ndour a ouvert ce chemin, Ismaïla Lô aussi. C’est-à-dire quand ils sortent un produit au Sénégal, ils le font rythmer avec les sabars et tout. Et quand ils sortent quelque chose sur le plan international, ils essaient de l’alléger. Dans tous les pays du monde, c’est comme ça. Il y a une musique qui est très locale et il y a une autre qu’il faut chercher à vrendre à l’extérieur.

Parlant de Habib Faye, étiez-vous proche de lui ?

A la fois proche et loin parce que c’est par la suite qu’il a su que c’est grâce à lui que je suis devenu bassiste et il en était très fier parce que je lui ai parlé. Je lui envoyais des messages très souvent pour lui dire que je le respectais beaucoup et qu’il a toujours été celui qui m’a inspiré et tu sens qu’il était tellement gêné et très modeste. J’étais proche de lui comme ça, mais je n’ai jamais été chez lui par exemple pour prendre des cours et tout. Les cours je les prenais à distance par rapport aux musiques de Youssou Ndour. J’écoutais et j’apprenais à jouer et vraiment j’étais …

Vous avez appris tout seul en fait ?

Oui, autodidacte comme beaucoup de Sénégalais. Il y a un maître ou quelqu’un qui va te donner des exercices par-ci, par-là. Donc ça a commencé avec Racine du groupe Missal qui m’a donné des notions élémentaires et après Pape Dembel Diop qui est l’un des meilleurs bassistes africains qui m’a fait une formation accélérée parce que c’est mon cousin. Donc, il m’a appris certaines techniques et en un laps de temps, il m’a développé pleins de choses. Et d’ailleurs, j’en profite pour le remercier. J’ai appris dans le tas comme tout le monde avec de petites influences.

Vous avez cité de grands noms de la musique sénégalaise avec qui vous avez travaillé. Quels souvenirs en gardez-vous ?

C’est des gens très simples, qui sont très contents de travailler avec des jeunes. J’étais plus jeune qu’eux et à l’époque ils ont su m’encadrer, me donner la chance. C’est Ismaïla par exemple qui m’a mis en contact avec Ibrahima Sylla, le plus grand producteur africain qui m’a fait jouer, je ne sais pas combien de disques, avec beaucoup d’artistes étrangers et sénégalais. Donc c’est un souvenir extraordinaire que je garde de ces grands frères-là.

Et donc ces grands artistes vous ont aidé quelque part à aller à un niveau supérieur ?

Mais oui. Si aujourd’hui j’ai une belle carrière avec la basse, c’est grâce à eux, car je suis arrivé avec… surtout avec Ismaïla Lô, je n’étais pas au top. Ils savaient qu’il y a du talent, mais il fallait travailler encore, écouter beaucoup plus, être attentif etc. Ils ont été très compréhensifs et patients avec moi. Ils ont contribué à ma formation. C’est extraordinaire.

Qu’est-ce qui vous a emmené à la basse ?

Bah… c’est en regardant Habib Faye jouer parce que j’étais au collège Saint Michel où je faisais mes études. Et Youssou Ndour venait jouer souvent là-bas. A l’époque, je ne me souviens plus, 83, 84, 85… Je sais ne plus quelle année c’était vraiment. Et quand je le voyais jouer, j’entendais des sonorités graves et je découvrais l’instrument avec lui. Il le maniait d’une façon que j’avais vraiment envie de faire comme lui etc. C’est parti comme ça. Mais après, j’ai découvert de grands bassistes comme Bob Sène, Baye Moussa Babou, Habib Faye, Dembel etc. C’était la base et après j’ai découvert des bassistes américains, nigérians, camerounais entre autres, mais celui qui m’a donné l’envie de jouer, c’est Habib Faye.

Vous avez fait un arrangement de l’album de Ablaye Mbaye, si je ne m’abuse. Quels souvenir avez-vous gardé de lui ?

Ablaye Mbaye, c’est plus qu’un frère. C’est quelqu’un qui m’a tellement marqué. Ablaye c’était au-delà de la musique. On a fait de belles choses ensemble et je crois que j’ai réalisé deux de ses albums. Mais celui qui m’a le plus marqué, c’est Yaye magnaa. Ce morceau-là, il y en a plein qui m’ont dit que si on était des Américains, ce serait un disque d’or machin, album platine machin… En tout cas, je suis très content d’avoir travaillé avec lui, de l’avoir connu et d’avoir fait partie des gens qu’il estimait. Quand il était à Paris, on se voyait régulièrement, on faisait des ateliers. Et quand il était au Sénégal aussi, il m’appelait, je l’appelais. La dernière fois qu’un artiste m’a fait venir au Sénégal pour enregistrer, c’était lui. C’était au mois de décembre 2015. Il a sorti les moyens et m’a fait venir pour enregistrer quelques titres avec lui en studio. J’étais revenu en février et je crois que c’était la dernière fois qu’on s’est vu.

Quand vous regardez cette vague de jeunes chanteurs sénégalais, y en a un particulièrement qui vous intéresse ?

Je ne peux pas dire un particulièrement, mais ils sont tous intéressants. Ce que je voudrais, c’est amener ma contribution pour leur montrer qu’on est là, les grands frères sont là. Et puis s’il y a besoin, je me déplace et je contribue à leur musique. Ils sont tous intéressants, il faut juste qu’ils persévèrent parce que le chemin est très long et difficile. Il ne faut jamais dormir sur ses oreilles parce que le succès est parfois ingrat. On peut avoir du succès aujourd’hui et 5 ans après on se demande si on a déjà été célèbre, car ça passe très vite. Tout ce que je leur conseille c’est de continuer à travailler très dur, de prendre exemple sur les grands frères qui ont réussi et sont toujours là.

Du point de vue des textes, certains pensent que les musiques d’aujourd’hui ne sont plus intéressantes. Qu’en dites-vous ?

Vous savez, la musique sénégalaise a plusieurs fonctions. Mais je pense que la fonction la plus importante, surtout dans la société africaine, est celle éducative. Ce serait effectivement bien si les autres se penchaient beaucoup plus là-dessus non seulement pour éduquer la nouvelle génération, mais surtout pour nous rappeler qui nous sommes. Quand on nous parle de Ñaani bañ naa, de Talaatay ndeer, ce sont des valeurs de la femme, du guerrier sénégalais qui résistait et tout cela, c’est à l’artiste de le rappeler au Peuple. C’est à lui aussi de signaler quelque chose qui ne va pas dans la société et essayer de proposer des solutions.

Pour votre prochain album, avez-vous des collaborations ?

Forcément oui, parce que c’est du jazz, mais du jazz sénégalais. Il y aura des musiciens sénégalais, de l’Occident etc.

Une date pour la sortie est déjà fixée ?

Je voudrais bien donner une date, mais pour l’instant je n’ai pas encore tout fini et je compte sur l’aide de Dieu pour pouvoir le finir et vous le présenter au cours de l’année 2020, inchalla.

Est-ce que vous avez un message pour finir ?

Si j’ai un message, cela n’a rien à voir avec la musique. C’est juste le pardon. Qu’on apprenne à se pardonner !

Parlez-vous du contexte politique ?

De tous les contextes parce que si tu cherches les défauts de quelqu’un tu vas les trouver, car l’homme n’est pas parfait. Mais si tu pardonnes, tu verras que tu as devant toi quelqu’un d’extraordinaire.