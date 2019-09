Dans sa quête d’un attaquant dans les dernières journées de ce mercato estival, Anderlecht touche au but. Jouant sur plusieurs tableaux du fait de l’urgence de la situation, la direction bruxelloise est sur le point de conclure l’arrivée de Mbaye Diagne, meilleur buteur du championnat turc la saison dernière où il a flambé avec Kasimpasa avant de débarquer à Galatasaray en janvier contre 13 millions d’euros, bonus compris. Du côté d’Anderlecht comme du côté du joueur, on nous dit qu’il ne reste que quelques petits détails à régler pour que les différentes parties puissent signer un accord. Cela devrait se faire ce lundi. A priori, il serait question d’un prêt avec option pour un joueur qui n’avait plus d’avenir à Galatasaray où on célèbre ce dimanche l’arrivée de Radamel Falcao.