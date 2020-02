Les Reds ont enregistré samedi chez le dernier, Norwich, un nouveau succès (1-0), confortant ainsi leur avance en championnat. Et cela, grâce à l’international sénégalais, auteur de son 100e but en Angleterre.

Il aura fallu 18 minutes à l’international sénégalais, Sadio Mané, sur la pelouse de Carrow Road pour ralentir Nowich Fc. La lanterne rouge a mis beaucoup d’intensité et présentait une copie propre face à Liverpool, leader. Après des semaines passées hors des terrains pour cause d’une blessure, Sadio Mané remplace Oxlade-Chamberlain à la 60e et toute suite, le jeu des Reds change de visage. Le Ballon d’Or africain offrait des solutions et apporte de la verticalité. Ce qui manquait aux poulains de Jurgen Klopp depuis l’entame. A la réception d’un centre de son capitaine, Jordan Henderson, Sadio Mané contrôle magnifiquement du droit avant d’enchaîner du gauche, une demi-volée pour battre Tim Krul. Un moment historique pour l’enfant de Bambali qui venait d’inscrire à ce moment-là, son 100e but en Angleterre.

Sadio Mané comptait 25 buts en Angleterre toutes compétions confondues quand il quittait Southampton pour signer à Liverpool. Depuis qu’il a enfilé le maillot des Reds, le gaindé enfile les buts comme des perles et vient d’inscrire son 75e réalisation avec le maillot rouge. C’est rare de compter 100 buts en Angleterre pour un Africain. Sadio Mané entre donc dans la légende et rejoint le trio Didier Drogba, Yakubu Aiyegbeni, Adebayor. Même Mohamed Salah qui a joué à Chelsea avant Liverpool ne compte que 91 buts en Angleterre.

«J’ai travaillé très dur…»

Naturellement, la joie à la fin du match, Sadio Mané était comblé de franchir un nouveau cap. «Vraiment ! Wow, merci…», s’est-t-il exclamé sur son 100e but. Avant de mettre le but au profit du collectif. «Nous nous en sortons très bien. Nous avons encore plus de matchs. Nous ferons tout notre possible en équipe et continuerons de la même manière. Nous verrons ce qui va se passer à la fin de la saison», dira-t-il au micro Sky Sports.

Revenant sur sa blessure, Sadio Mané reconnait que «ce n’était pas facile. En tant que joueur de football, tout le monde veut jouer tout le temps, mais il faut y faire face. Je suis allé me faire soigner, j’ai travaillé dur et je suis revenu. Nous sommes une équipe solide et les garçons font un excellent travail. Nous sommes Liverpool et nous sommes satisfaits de notre résultat d’aujourd’hui (samedi)».

(Avec Afriquesports)