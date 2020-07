Jordan Henderson a été élu par l’Association des journalistes anglais comme le meilleur joueur de l’année. «Candidat» de Sadio Mané qui l’avait déjà plébiscité, le capitaine des Reds a été un véritable guide au cours de la magnifique saison du club de la Mersey. Mais son sacre ne plaît pas au coach de City, Pep Guardiola, qui joue au «mauvais perdant».

Un des principaux prétendants au titre de joueur de la saison de Premier League et déjà sacré par The Guardian et Sky Sports, Sadio Mané a eu une attitude de gentleman. Interrogé en avril dernier sur son favori pour ce titre tant convoité, l’attaquant des Reds a porté son choix sur son capitaine, Jordan Henderson.

«Je voterai Henderson», avait déclaré l’international sénégalais à talkSport lors de la discussion sur les favoris qui devraient remporter ce prix de meilleur joueur de l’année 2020. «Il a été une grande partie de notre succès cette année, à la fois sur le plan défensif et en attaque. Il était vraiment bon cette année. Un très bon leader et un grand capitaine», a soutenu le Ballon d’Or africain 2019. Qui dans son argumentaire, mise surtout sur le niveau de performance de son capitaine allié à un volume de jeu impressionnant.

En attendant le titre de «Meilleur joueur de la Premier League», le souhait de l’attaquant sénégalais semble prendre forme avec le titre de «Joueur de l’année», décerné ce vendredi par l’Association des journalistes anglais, que vient de remporter son capitaine.

Jordan Henderson prend la première place de ce classement et devance dans cette lutte acharnée Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), ainsi que ses coéquipiers Virgil van Dijk et Sadio Mané.

Comptabilisant plus d’un quart des votes, Henderson a tenu à remercier ses supporters pour ce titre honorifique qui semble lui tenir particulièrement à cœur. «Je voudrais dire combien je suis reconnaissant du soutien de ceux qui ont voté pour moi et pour la Football Writers’Association en général. Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, avec lesquels j’ai eu la chance de jouer ici à Liverpool, comme Stevie (Gerrard), Luis (Suarez) et Mo (Salah) pour savoir à quel point il était prestigieux ». Une récompense que ce dernier semble dédier à l’ensemble de l’équipe et du staff sans lesquels, selon lui, il n’aurait rien obtenu : «Je l’accepte au nom de toute cette équipe, car sans eux, je ne suis pas en mesure de recevoir cet honneur.» Un discours humble et reconnaissant, à l’image du capitaine qu’est Jordan Henderson.

Guardiola : «Ce prix est toujours pour Liverpool»

Mais cette distinction ne plaît pas au coach de City. En effet, si Henderson a encore beaucoup de chance d’être de nouveau sacré, Pep Guardiola s’en moque. Pour lui, la Premier League avantage les joueurs de Liverpool pour les distinctions personnelles.

Interrogé sur le prochain titre de meilleur joueur que donnera la Premier League, il a assuré que c’est un joueur de Liverpool qui le remportera. «Non non ! Ce prix sera encore gagné par un joueur de Liverpool. Lorsque nous avons remporté la Premier League, c’est un joueur de Liverpool qui avait remporté ce prix. Ils ont gagné la Premier League et je suis à peu près sûr qu’ils vont gagner le meilleur joueur de la saison. Donc ce prix est toujours pour Liverpool», a déclaré Guardiola à la BBC.

En effet, il y a deux saisons, lorsque City remportait la Premier League, tout le monde pensait que De Bruyne allait être sacré meilleur joueur de Premier League. Finalement, c’est Salah qui a été sacré. La saison dernière, après le nouveau sacre de Man City, c’est Van Dijk qui a été sacré.

Après sa défaite au niveau des journalistes, Sadio Mané peut espérer remporter le trophée de meilleur joueur de la saison Pfa (un prix prestigieux qui est décerné par l’Association des footballeurs professionnels en Angleterre). Annoncée pour ce vendredi, la cérémonie aura bel et bien lieu cette année mais à une date ultérieure, selon l’Association des footballeurs professionnels d’Angleterre.