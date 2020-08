La Barclays Premier League vient de dévoiler sa liste de nommés au titre de meilleur joueur de la saison. On y trouve trois joueurs de Liverpool dont Sadio Mané. Kevin de Bruyne ou encore Jamie Vardy sont aussi nominés.

C’est une saison particulière à plus d’un titre qui s’est achevée en Angleterre. La crise du coronavirus a chamboulé le déroulé habituel mais la Premier League a su aller jusqu’au bout de son championnat 2019-2020, consacrant Liverpool, qui courait après un titre national depuis 30 ans. Saison particulière donc, dominée par les Reds de Jürgen Klopp, auteurs d’un parcours fabuleux, malgré une légère érosion en fin de saison.

C’est donc logiquement qu’on retrouve trois joueurs de Liverpool parmi les nommés au titre de meilleur joueur de la saison décerné par la Barclays Premier League (à ne pas confondre avec le FWA Footballer of the Year attribué par les journalistes et récolté par Jordan Henderson cette saison, le capitaine de Liverpool). Jordan Henderson est de nouveau dans la liste des potentiels gagnants, aux côtés de ses coéquipiers Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané. En avril dernier, un sondage effectué par Skysports, partenaire du prix, donnait Mané favori avec 33% des voix, juste devant Henderson et un certain Kevin de Bruyne.

Le Belge est de nouveau dans la liste des nommés, et il est l’unique joueur de Manchester City. Sa non-victoire la saison passée, au profit de Virgil van Dijk, avait agacé son entraîneur et de nombreux observateurs du football anglais. Il semble mal parti pour inverser la tendance malgré 20 passes décisives sur la saison (record de Thierry Henry égalé) mais aussi 13 buts. Son meilleur exercice en termes statistiques. Parmi les autres nommés, on trouve logiquement le meilleur buteur de Premier League, Jamie Vardy.

L’international anglais a inscrit 23 buts en championnat cette saison. Avec [un petit but de moins], Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas le droit à cet honneur. Le dernier nommé est une surprise puisqu’il s’agit de Nick Pope, le portier de Burnley, qui a joué tous les matchs depuis le début de saison et a accumulé 15 clean sheets. Qui sera le grand gagnant ? Réponse dans les prochains jours.

