La Premier League a confirmé ce samedi deux nouveaux cas positifs au Coronavirus, s’ajoutant aux 6 déclarés lors de la première vague de tests effectués la semaine dernière. Et on en sait un peu plus sur l’un des deux joueurs testés positifs. Il s’agit d’un joueur de Bournemouth, a annoncé le club via un communiqué. Bournemouth n’a pas donné le nom du joueur, qui par contre s’auto-isolera pendant sept jours avant d’être testé à nouveau, a précisé le communiqué.

Sky Sports révèle ce lundi matin que Hull City, premier non relégable en Cham­pionschip, a confirmé compter deux personnes positives au Covid-19 dans ses rangs. Les deux cas, qui ne présentent aucun symptôme, vont aussi observer une période d’isolation de 7 jours. A noter que Hull City est réticent à la reprise.