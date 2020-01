L’étau se resserre autour de la fille de l’ancien Président angolais José Eduardo dos Santos. Alors que les «Luanda leaks» viennent d’éclater, la justice angolaise décide de poursuivre Isabel dos Santos dans le cadre d’une enquête lancée en mars 2018 sur sa gestion lorsqu’elle dirigeait la compagnie pétrolière nationale, Sonangol.

Le Procureur général de la République angolaise, Hélder Pitta Grós, a déclaré mercredi 22 janvier au soir que Isabel dos Santos venait d’être mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds durant son mandat à la tête de la société pétrolière publique Sonangol, de juin 2016 à novembre 2017.

L’annonce a été faite juste avant le départ du procureur angolais pour le Portugal. A son arrivée ce jeudi 23 janvier au matin à Lisbonne, il a précisé qu’il venait «demander de l’aide sur beaucoup de choses», relate la presse portugaise. Hélder Pitta Grós doit rencontrer son homologue portugaise, Lucília Gago, à 15 heures.

Transfert suspect de 38 millions de dollars

La mise en examen de Isabel dos Santos intervient après le dépôt d’une plainte pour «mauvaise gestion» par son successeur à la direction de So­nangol, Carlos Saturnino, et qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête en mars 2018 . Une accusation qu’avait fortement contestée Isabel dos Santos via Twitter et auprès des médias. Elle avait même lancé un site internet, baptisé «Factos So­nangol», pour «rétablir la vérité».

La justice angolaise, elle, s’est penchée sur un transfert suspect de 38 millions de dollars de la Sonangol, réalisé alors que la fille de l’ancien Président José Eduardo dos Santos n’en était plus la dirigeante. Ce, vers une société lui appartenant et basée à Dubaï. La société en question, Matter business solutions, gérait un groupe de consultants détachés auprès de Sonangol.

Dans le cadre des «Luanda leaks», la presse portugaise, et notamment le journal Expresso, fait état de plus de 100 millions de dollars qui auraient été transférés vers Dubaï dans des conditions suspectes. Plus de la moitié de la somme (57 millions) apparaît avoir été versée après le départ de Isabel dos Santos de son poste. Certaines factures ne détaillent pas les prestations effectuées. Et l’autorisation des transactions aurait été signée par une nouvelle directrice de la filiale de Sonangol au Royaume-Uni, précédemment nommée par Isabel dos Santos.

jeuneafrique.com