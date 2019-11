Depuis son départ d’Arsenal il y a plus d’un an, Arsène Wenger était devenu consultant sur des chaînes de télévision. Annoncé au Psg comme directeur sportif, à Milan et au Bayern Munich comme entraîneur, le Français a enfin trouvé un point de chute toujours dans le football, mais loin des bancs de touche.

En effet, Wenger vient d’être nommé à la Fifa comme chef du développement mondial du football par le président de l’instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino. «Je suis très impatient de relever ce challenge très excitant. Pas seulement parce que j’ai toujours été intéressé par l’analyse du football d’un point de vue différent, mais aussi parce la mission de la Fifa est vraiment mondiale. Je crois que la nouvelle Fifa que nous voyons émerger depuis quelques années a mis le sport au cœur de ses priorités et est déterminée à développer le jeu dans divers domaines. Je sais que je peux y contribuer et j’y mettrai toute mon énergie», a déclaré l’ancien coach d’Arsenal après sa nomination.

Afriquesports