Réunie hier en Comité d’urgence, la Fédération sénégalaise de football a pris la décision d’annuler la Coupe nationale et celle de la Ligue Pro. Une décision prise en lien avec la pandémie du coronavirus.

A l’annonce de la réunion d’hier du Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise du football, on imaginait dans un tel contexte dominé par le Covid-19, que des décisions importantes allaient tomber concernant les compétitions de la saison en cours. Et comme il fallait s’y attendre. L’instance dirigeante, à travers sa structure de direction, présidée par le président Augustin Senghor, a tranché par rapport à deux compétitions majeures.

C’est ainsi que la Coupe nationale et celle de la Ligue Pro de cette année sont annulées. Une décision en lien avec le coronavirus et prise «à la suite de l’exposé du Docteur Babacar Ngom, le président de la Commission médicale de la Fédération sur la situation de la pandémie, aux observations des membres du Comité exécutif consultés à distance et aux observations des membres du Comité d’urgence. Des dispositions qui ont été prises sur la suite de la saison 2019-2020», ont confirmé des sources à l’Aps.

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe du Sénégal de l’édition 2019/2020 s’était tenu le mardi 10 mars 2020. 64 équipes au total dont 14 en ligue 1, 14 en ligue 2, 24 en national 1 et 12 issues des Nationale 2 et régionales devaient tenter de décrocher leurs tickets qualificatifs pour les 16èmes de finales. Pour la Coupe de la Ligue en on était aux quarts de finale initialement prévus le week-end des 28 et 29 mars derniers.

Avenir des cham­pionnats : décision à partir du 4 mai

La Fédération annonce qu’elle continue de suivre l’évolution de la pandémie pour la suite à donner aux différents championnats nationaux de football. Et concernant les championnats, une décision définitive sera prise à partir du 4 mai, date de l’expiration de l’Etat d’urgence en cours. Tout cela a été soumis à un rapport exhaustif sur les impacts négatifs causés à la Fédération et à ses démembrements.

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a également décidé de reporter sine die son Assemblée générale à cause de la pandémie.