Déjà au pays des Pharaons, l’Afrique du Sud et l’Angola devaient jouer un match amical ce mercredi après-midi. La partie a été finalement annulée. Détails.

Coup dur pour les Sud-africains qui vont devoir se contenter finalement d’un seul match de préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Alors qu’un match amical face à l’Angola était prévu cet après-midi, la partie a été finalement annulée par les Angolais. Leur sélectionneur, Srdjan Vasiljevic, a informé mardi soir les Bafana Bafana que l’Angola n’était plus intéressée par cette rencontre.

Les deux sélections se contenteront donc d’un seul match de préparation. L’Angola a battu la Guinée-Bissau (2-0) et les Sud-africains ont fait un nul blanc contre le Ghana.

Dernier adversaire du Maroc en phase de poules de la Can (groupe D), l’Afrique du Sud débutera le tournoi africain contre la Côte d’Ivoire le 24 juin. L’Angola a hérité de la poule E aux côtés de la Tuni­sie, du Mali et de la Mauri­tanie.