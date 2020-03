Il y a quelques jours, le quotidien britannique The Tele­graph avançait que le championnat anglais pourrait être annulé à cause de l’épidémie du coronavirus qui sévit actuellement. Auquel cas, les Reds pourraient être privés de titre de Premier League. Jürgen Klopp a évoqué ces allégations de façon véhémente.

«Les fans de Liverpool ne sont pas assez bêtes pour croire ces choses-là», a-t-il lâché en conférence de presse. «Je ne crois pas qu’ils soient paranoïaques, que ça les intéresse de colporter ces histoires. La première fois que j’ai lu ça, j’ai juste pensé ‘waow quelqu’un peut vraiment y croire ?’», a-t-il ajouté.

Le technicien allemand trouve cette idée saugrenue. «Si quelqu’un peut me dire le sens qu’aurait la décision de supprimer tous les résultats de cette saison, et que quelqu’un me dise qui jouerait la Ligue des Champions l’an prochain… Fascinant. Ce serait une sacrée histoire.»