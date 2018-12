Karim Wade lance un appel à soutenir sa candidature. Et cette fois-ci, c’est dans un discours écrit et lu. Une voix qui n’était plus familière aux Sénégalais depuis 2013.

Karim ouvre enfin la bouche ! Sa voix n’a pas été entendue depuis 2013, date de son arrestation. Encore moins depuis son exil au Qatar. Jusqu’ici, il n’a communiqué que par écrit à travers des communiqués ou des lettres. Mais là, c’est par un discours audio et écrit que le candidat de la «Coalition Karim Président 2019» s’adresse à ses «compatriotes», «sœurs» et «frères». Ce, moins d’une semaine après avoir adressé une lettre aux bailleurs de fonds dans laquelle il réclamait un audit financier du régime de Macky Sall. Alors, Wade-fils revient pour, cette fois-ci, lancer un «appel à rejoindre» sa coalition. L’ancien ministre invite «toutes les forces vives de notre pays» à «se rassembler dans la grande ‘’Coalition Karim Président 2019’’». Il poursuit : «Il s’agit de rassembler au-delà des forces politiques dont l’action a permis l’alternance de l’an 2000 et un exercice du pouvoir marqué par de nombreuses réalisations saluées par les Sénégalais, mais aussi des insuffisances qu’il s’agit de corriger. Il s’agit de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont décidés à agir ensemble pour réaliser, dès février 2019, la troisième alternance voulue par les Sénégalais, tous ceux et celles qui n’acceptent pas que le Sénégal soit à nouveau confisqué pour cinq ans par des dirigeants incompétents, malhonnêtes, qui violent les libertés et les principes démocratiques.» Alors que sa candidature demeure improbable au vu de sa condamnation à 6 ans ferme et du rejet de son inscription sur les listes électorales, il ajoute : «Conduire la coalition Karim Président 2019 est pour moi un immense honneur. Je mesure toute la responsabilité qui pèse sur mes épaules et je compte l’assumer jusqu’au bout, à vos côtés.»

