Le ministre des Sports, Matar Ba, a invité jeudi les associations sportives et culturelles à prendre part à la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus.

«Dans la lutte contre le [coronavirus], je lance un appel à l’ensemble du monde sportif, au mouvement associatif, qui est représenté partout dans les villages et les quartiers, pour qu’il prenne part à la lutte contre le coronavirus», a dit M. Ba lors d’un point de presse de son collègue chargé de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, sur le bilan de la maladie au Sénégal.

Le ministre des Sports invite les membres des associations sportives et culturelles à «aller dans les maisons pour porter la bonne parole» et sensibiliser les populations sur les comportements à avoir pour éviter la maladie à coronavirus. Matar Ba souhaite que les mouvements associatifs viennent en aide aux comités, dirigés par les préfets et les sous-préfets, contre la maladie.

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés positifs jeudi par le ministre de la Santé. En tout, 38 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis le 2 mars, et 5 des malades sont guéris, selon M. Sarr.

Aps