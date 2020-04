Le cœur de Mbaye Diagne se trouve toujours à Galatasaray. Prêté à Bruges cette saison, l’attaquant sénégalais souhaite revenir en Turquie pour démontrer sa valeur. Dans une interview accordée au média turc «Habertürk», Diagne parle de son avenir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour les fans de Galatasaray, l’attaquant sénégalais a demandé qu’une seconde chance lui soit accordée. «Je ressens l’amour des fans. Dans les moments difficiles, leur affection me tenait debout. J’en suis reconnaissant. Je suis actuellement un joueur de Galatasaray et reviendrai à la fin de la saison. Bien que je n’aie pu obtenir le même service que Kasimpasa, je ne suis resté que six mois. J’aimerais avoir une seconde chance pour montrer ce que je peux vraiment faire.»

Tactiquement, Diagne propose un système à double pointe où il serait la doublure de Falcao. «A mon avis, un système à double pointe est plus avantageux. Que ce soit avec Radamel Falcao ou non pas d’importance. Falcao est un joueur de renommée mondiale. Nous sommes des types de joueurs différents. Je suis fort et je peux trouver mon chemin en tant que seul au sommet ainsi qu’avec un attaquant supplémentaire. Si nous courons ensemble, je soutiendrai Falcao.»

Revenant sur les circonstances de son départ et sur les raisons qui l’ont motivé à choisir Bruges, il explique : «J’étais très confus. Nous avions gagné à la fois le championnat et la coupe et nous ne nous attendions à rien de tel. Cependant, ces situations se produisent dans le monde du football. Galatasaray a signé un nouveau numéro 9 et c’était important pour moi de jouer. Cependant, j’ai constaté que je n’étais plus indispensable. J’ai donc décidé de passer au Bruges Fc, car le club se qualifiait pour l’Uefa Champions League. Je voulais utiliser ce changement comme tremplin.»

Un mauvais choix pour lui, puisque son bonheur à Bruges aura été de courte durée. Diagne a perdu la confiance de ses dirigeants belges suite à la polémique du penalty raté contre le Psg en Ligue des Champions. Il n’a plus porté le maillot bleu et noir depuis cet épisode.

Avec Senego