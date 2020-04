L’élan de solidarité continue de s’élargir pour endiguer la propagation du Covid-19. Le guide de la communauté chiite Mozdahir n’est pas en reste et a offert des masques, du gel hydro-alcoolique d’une valeur de 7 millions de francs Cfa et 300 kg de dattes à l’hôpital Fann de Dakar. «C’est un acte symbolique, un exemple pour dire voilà comment on doit se comporter en période de crise. Nous essayons d’être un modèle en faisant cet acte», explique le guide de Mozdahir, Chérif Aïdara, qui a lui-même fait le déplacement pour faire ce don. Il avait un masque au visage. «Nous sommes à votre écoute, nous respectons tous les conseils des autorités médicales. Et toute notre communauté respecte cela», renchérit le Chérif qui a une pensée au personnel soignant, à la pointe du combat contre le coronavirus. «Mes pensées vont au personnel soignant. Il n’y a que Dieu qui pourra vous rétribuer parce qu’ils sont au-devant et prêts à risquer leur vie pour soigner les Sénégalais», poursuit-il.

Par ailleurs, il soutient qu’on ne doit pas «oublier les gens qui gagnaient leur vie au jour le jour. Nous leur avons offert des dattes, des denrées de première nécessité et parfois un peu d’argent. Un homme qui a faim n’est pas libre.»