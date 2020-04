Durement touchés par la crise du Covid-19, le tourisme et les transports aériens seront maintenus à flot par l’Etat comme s’y était engagé le chef de l’Etat. Il s’agit de 77 milliards pour ces deux secteurs, si l’on en croit le ministre du Tourisme et des transports aériens. En détails, la répartition est faite ainsi : «45 milliards seront affectés au Hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement, 15 milliards alloués au Crédit hôtelier et touristique, 12 milliards seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés (ceux ayant refusé ne bénéficieront pas du soutien de l’Etat naturellement) et 5 milliards pour soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat.» Ce n’est pas tout. D’après Alioune Sarr, «200 milliards de F Cfa serviront à alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises du secteur de disposer de crédit de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers. Le paiement de la Tva des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens sera reporté».