Le Mouvement Kolda debout (Mkd) vole au secours des élèves démunis. Il a distribué plus de 6 000 kits scolaires à des orphelins et autres gamins dont les parents sont démunis. En plus, ils vont bénéficier d’une protection sanitaire avec la Couverture maladie universelle. Cet appui est une bouffée d’oxygène pour certains chefs de famille. Dans ce contexte de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, les ressources financières se sont évaporées, compliquant leur situation, surtout pour l’achat de fournitures scolaires. «Notre geste est une participation à la construction de notre Nation en investissant dans l’éducation», justifie Abdourahmane Doura Baldé, président du mouvement.

Par ailleurs, le président du Mkd invite d’autres bonnes volontés à s’engager dans la lutte contre la déscolarisation par un élan de solidarité avec les populations démunies. Il rappelle que plus de 70% des élèves bénéficiaires de ces appuis «ont fait de bons résultats de passage en classe supérieure pour certains, et pour d’autres c’est la réussite aux examens de fin d’année scolaire». Ces résultats encouragent les efforts de Abdourahmane Baldé qui appelle les élèves à plus d’engagement dans les études. «Laissez vos enfants à l’école et votre bonheur arrivera», demande-t-il aux parents. Déclarant son opposition totale aux mariages précoces et/ou forcés, Doura Baldé appelle les filles à plus de rigueur pour réussir à l’école et trouver un bon travail.

Pour montrer son engagement sans faille à faire prospérer l’éducation scolaire à Kolda, Abdourahmane Baldé, Pdg d’AB parteners, dévoile son programme pour la résorption des abris provisoires dans cette partie du pays où ces types de classes constituent véritablement l’un des maux qui étouffent le système scolaire. «In­vestissons dans l’éducation en accompagnant l’Etat dans ses efforts, et aussi en soutenant les populations dans leurs difficultés à une vie meilleure», enchaîne Abdourahmane Bal­dé.