Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Fonds mondial a annoncé que onze pays ont fait appel à son assistance financière pour faire face à la pandémie. «Le Fonds mondial a vu le jour en réaction à la dernière grande pandémie à frapper l’humanité : le Vih/Sida. Avec la pandémie de Covid-19, nous ne sommes que trop conscients des enjeux en termes de vies et de communautés», a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. «Il est tout à fait crucial que les pays réagissent rapidement à la menace du Covid-19, à la fois afin de maîtriser la propagation du virus, et de veiller à la poursuite des programmes vitaux de lutte contre le Vih, la tuberculose et le paludisme», renchérit-il.

Il faut savoir que les onze pays qui utilisent à ce jour des ressources du Fonds mondial, issues d’économies réalisées au niveau des subventions, sont le Belarus, l’Erythrée, la Géorgie, l’Inde, le Kirghizistan, Madagascar, le Malawi, la Malaisie, Moldova, le Myanmar et le Rwanda