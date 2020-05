Les contextes changent, mais les pratiques demeurent. L’ambassade d’Israël à Dakar a offert à 700 familles vulnérables des communes de Mbao, Pikine, Thiaroye sur Mer, Yeumbeul, Keur Massar, Malika, des produits de protection individuelle composés de masques, savons liquides, eau de javel, gel hydro-alcoolique pour lutter contre le coronavirus. Ces produits vont fortement participer à la prévention contre la pandémie.

L’ambassadeur d’Israël à Dakar, Roï Rosenblit, explique la portée de ce geste : «Dans ces moments d’angoisse, il est important que les pays s’unissent et restent solidaires pour vaincre la crise sanitaire mondiale.» Israël renouvelle son amitié au Sénégal par ce geste et tisse un nouveau partenariat avec la mairie de Mbao dont l’édile, Abdoulaye Pouye, ne cache point sa joie : «C’est la première fois que la ville reçoit un don d’un ambassadeur. Nous en sommes honorés.»

En outre, l’ambassadeur a aussi salué le rôle primordial des agents de la santé et de sécurité dans la lutte contre le coronavirus. Le don a eu lieu au lendemain du 72e anniversaire de l’indépendance de l’Etat d’Israël. Israël et le Sénégal ont des relations vieilles de 62 ans ; Mme Golda Meir, ministre des Affaires Etrangères d’Israël, était en visite au Sénégal en 1958.

